Új utcanév született a szekszárdi Rövid-völgyben

A város közgyűlése jóváhagyta, hogy a Rövid-völgy rendezésének részeként új szakasz kapjon hivatalos elnevezést: a 11677/1. helyrajzi számú út ezentúl Kerékhegy utcaként szerepel a nyilvántartásban.

Az új utca elnevezését Szollár Zoltán, a körzet képviselője és az ott élők kezdeményezték

Fotó: Makovics Kornél

A döntést Szollár Zoltán önkormányzati képviselő kezdeményezte, miután a körzet lakói jelezték, hogy a rendezetlen utcanév- és házszámozási viszonyok megnehezítik a tájékozódást. A mostani elnevezés egyértelművé teszi a közlekedést, és megkönnyíti a mentők, tűzoltók, rendőrség és szolgáltatók munkáját is.

Szollár Zoltán hangsúlyozta: „Mert nektek, helyben lakóknak volt fontos, hogy a Rövid-völgy rendbetétele folytatódjon. A Kerékhegy utca így már beletorkollik a Kerékhegybe.”

A képviselő köszönetet mondott a közgyűlés támogatásáért, valamint a hivatal munkatársainak a részletes előkészítő munkáért.