Kinevezés

47 perce

Új vezető a Szekszárdi Járási Hivatal élén!

Teol.hu
Új vezető a Szekszárdi Járási Hivatal élén!

Dr. Kajos Nikolett lett a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának vezetője

Forrás: Tolna Vármegyei Kormányhivatal

Október tizedikétől dr. Kajos Nikolett a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának vezetője. Kinevezési okmányát ünnepélyes keretek között dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár adta át – számolt be róla a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a Facebookon. 

 

