Kinevezés
47 perce
Új vezető a Szekszárdi Járási Hivatal élén!
Dr. Kajos Nikolett lett a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának vezetője
Forrás: Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Október tizedikétől dr. Kajos Nikolett a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának vezetője. Kinevezési okmányát ünnepélyes keretek között dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár adta át – számolt be róla a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a Facebookon.
