Új vezető jöhet a PTE élére – a Szenátus már döntött!

Mint ismert, a PTE-t fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján pályázatot hirdetett a Pécsi Tudományegyetem rektori pozíciójának betöltésére. A megadott határidőig három pályázat érkezett be, amelyek közül mindhárom érvényesnek bizonyult. Alfabetikus sorrendben Betlehem József, Fábián Adrián és Kellermayer Miklós nyújtotta be pályázatát.

Fábián Adrián

Fotó: Csortos Szabolcs / Forrás: PTE



A hétfő délután az egyetem Dr. Halasy Nagy József Aulájában tartott rektorjelölt-választó szenátusi ülésen végül a szenátorok a következő rangsort állították fel a szavazatok száma alapján: 1. Fábián Adrián 2. Betlehem József 3. Kellermayer Miklós

A fenntartó a Szenátus által felállított rangsort figyelembe véve tesz javaslatot az ágazati irányításért felelős miniszteren keresztül a köztársasági elnöknek a rektorjelölt személyére. A leendő rektor 2026. július 1-től töltheti majd be a pozíciót, miután Miseta Attila jelenlegi rektor mandátuma lejár.