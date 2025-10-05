október 5., vasárnap

Újdombóvár szíve újra együtt dobban

1 órája

Vénasszonyok nyara és közösségi varázs – az Őszi Fesztivál újra megtöltötte Újdombóvárt (galéria)

Címkék#Újdombóvárnak#őszi fesztivál#identitás

Több mint három évtizedes múltra tekint vissza az Újdombóvári Őszi Fesztivál. Mára a rendezvény nemcsak a városrész, hanem az egész város egyik hagyomány szerint zajló közösségi eseményévé vált. Az őszi forgatag idén is elhozza mindazt, ami miatt évről évre sokan visszatérnek: zenét, ízeket, színeket, gyereknevetést és azt a különleges összetartozás érzést, amely Újdombóvárt jellemzi.

Kutny Gábor

Még az időjárás is megérezte, hogy segítenie kell az újdombóváriaknak. Igazi vénasszonyok nyara várta a Ságuly tér környékén azokat, akik részesei akartak lenni az idei Újdombóvári Őszi Fesztiválnak. Egyrészt a hagyományok miatt fontos ez az esemény, hiszen nagyon régóta, minden évben megrendezik. Talán a város egyik legismertebb és legnagyobb tömegeket megmozgató fesztiválja – mondta Nagy Roland, Dombóvár alpolgármestere. Hozzátette, ez a nap összehozza a dombóváriakat és különösen az újdombóvári közösséget. Ez egy olyan városrész, amely megérdemli, hogy évente egyszer ilyen nagyszabású rendezvénnyel ünnepeljen. A programsorozat nemcsak a helyieket, hanem a környék településeiről érkező látogatókat is megszólítja. Ollyn programokkal várták a szervezők az ide látogatókat, melyek több korosztály számára is örömet nyújthatnak.

Újdombóvár őszi fesztiválja
Hagyomány Újdombóváron, hogy az iskolások is vonulnak
Fotó: Kutny Gábor / Forrás: TEOL

A hagyomány tovább él, az iskola, közösséget teremt

A fesztivál különlegessége, hogy a szervezés motorja nem egy rendezvényszervező iroda vagy kulturális központ, hanem egy iskola: a József Attila Általános Iskola. Inguláné Futó Orsolya az intézmény igazgatója szerint ez a kezdetektől tudatos döntés volt. – Amikor több mint harminc éve az akkori igazgató fejében megszületett az ötlet, úgy gondolta, hogy az iskola, mint a városrész szíve, képes összefogni az embereket. Egy ilyen intézmény természetes központja egy közösségnek, mi pedig szerettünk volna egy napot, amikor gyerekek, szülők, pedagógusok és lakók együtt ünnepelhetnek – mondta az igazgató. – Délelőttönként az iskola udvara a gyerekeké: kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők, sportprogramok és iskolai bemutatók várják a diákokat. Délutánra viszont igazi fesztiválhangulat költözik a városrészbe – a színpadi produkciók, a helyi fellépők és a vendégművészek programjai színes kavalkáddá formálják a napot. Van egy alapváz, egy bevált forgatókönyv, amire minden évben építünk, de mindig igyekszünk valami újdonsággal előállni, hogy a látogatók új élményekkel térjenek haza – tette hozzá.

Újdombóvár: együtt és mégis külön

Az alpolgármester és az iskolaigazgató is egyetért abban, hogy Újdombóvárnak van saját identitása – egyfajta „kisváros a városban” érzés, amely nem elkülönülést, hanem különleges összetartozást jelent. Régen Újdombóvár külön település volt, ma Dombóvár szerves része, de az, hogy valaki újdombóvári, ma is jelent valami pluszt. – Ez a közösség büszke a gyökereire – mondta Nagy Roland. A fesztivál tehát nemcsak szórakozás, hanem önazonosság: annak a bizonyítéka, hogy egy közösség, ha megőrzi hagyományait és együtt tud ünnepelni, akkor erősebbé válik. 

Újdombóvár szíve újra együtt dobban az Őszi Fesztiválon

Fotók: Kutny Gábor

 

 

