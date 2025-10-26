Ünnepi kutyakalandba keveredtek a rendőrök

Bonyhádi kollégáink a nemzeti ünnep városi rendezvényén teljesítettek szolgálatot, amikor egy barátságos terrier eb szegődött hozzájuk. A kutyuson látszott, hogy nem egy kóborló jószág – olvasható a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán.

Forrás: Facebook

Az egyenruhások megnézték, hogy a kötelező chip, melyen a kutya és a gazdájának adatai szerepelnek, megvan-e. Gyorsan sikerült azonosítani a gazdit s a kutyust is, akit Jerrynek hívnak. A szolgálati feladat végeztével az ebet a járőrautóba invitálták az egyenruhások, s pár perc alatt hazafuvarozták. Az ünnepi kutyakaland szerencsésen zárult, Jerry az estét már otthon töltötte.