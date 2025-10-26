október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

57 perce

Ünnepi kutyakalandba keveredtek a rendőrök

Címkék#bonyhád#kutya#rendőrség

Teol.hu

Bonyhádi kollégáink a nemzeti ünnep városi rendezvényén teljesítettek szolgálatot, amikor egy barátságos terrier eb szegődött hozzájuk. A kutyuson látszott, hogy nem egy kóborló jószág – olvasható a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán. 

Forrás:  Facebook

Az egyenruhások megnézték, hogy a kötelező chip, melyen a kutya és a gazdájának adatai szerepelnek, megvan-e. Gyorsan sikerült azonosítani a gazdit s a kutyust is, akit Jerrynek hívnak. A szolgálati feladat végeztével az ebet a járőrautóba invitálták az egyenruhások, s pár perc alatt hazafuvarozták.  Az ünnepi kutyakaland szerencsésen zárult, Jerry az estét már otthon töltötte.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu