A világhírű fenomén titkos múzeumába jutott be a szekszárdi tévés – elképesztő, amit ott látott!

Uri Geller látszólag visszavonultan él, de a napokban az RTL Klub műsora ennek az ellenkezőjét bizonyította. A kanálhajlító fenomén Izraelben, tel-avivi múzeum épületében fogadta Dörmer Csaba szerkesztőt. Ez számunkra, azaz Tolna vármegye számára azért érdekes, mert a tévés csatorna munkatársa szekszárdi gyökerekkel rendelkezik. A kilencvenes években az Alisca Rádió, illetve a Szekszárdi VTV munkatársaként készített anyagokat és vezetett műsorokat, majd később az ismert kereskedelmi csatorna világot járó riportere lett.

Uri Geller és Dörmer Csaba a tel-avivi múzeumban. Az egykori szekszárdi tévés helyet foglalhatott a világhírű parafenomén kanál trónján

Forrás: Facebook

Lenyűgöző módon sztorizott

– Eredetileg nem Uri Geller miatt utaztam Izraelbe – egyébként az Izraeli Külügyminisztérium és a közel-keleti ország budapesti nagykövetségének szervezésében –, hanem teljesen más témakörben – mondta el Dörmer Csaba. – Főszerkesztőm ugyanakkor javasolta, hogy ha már egyszer ebben az országban vagyok, akkor készítsek egy anyagot a világhírességgel is. Még itthonról felhívtam és kellemes meglepetésemre azonnal igent mondott. Merem remélni, hogy ez annak is köszönhető, hogy közöltem vele: Magyarországról jöttem. Uri Geller ugyanis köztudomásúlag magyar felmenőkkel is rendelkezik.

Sőt, korábban már több alkalommal is bizonyította, hogy viszonylag jó szinten beszél magyarul. Ez alkalommal azonban – a találkozás első pár percétől eltekintve – sajnos nem vállalkozott arra, hogy magyarul szólaljon meg. Mivel már rég használta a magyart és sokat felejtett. Így a beszélgetés angolul zajlott. A nézők nyugtázhatták, hogy Uri Geller módfelett közvetlen és barátságos, bármiről szívesen, hosszasan és lenyűgözően képes sztorizni.

– Ez maximálisan így volt – erősítette meg Dörmer Csaba. – Amikor összeraktam az interjút, akkor azzal a kérdéssel szembesültem, hogy melyik érdekes történetet hagyjam ki a sok közül. Olyan volt, mint a szélvész, operatőr kollégám is alig tudta követni, magával ragadóan és ezzel együtt nagyon tudatosan beszélt.

Uri Geller múzeumában van egy oldtimer Cadillac, amit kanalak százai borítanak be. Ez alkalommal, Dörmer Csaba révén, egy volt szekszárdi honfitársunk kanala is gyarapítja ezt a borítást. Sőt, mint születésnapját éppen akkor ünneplő vendég, ritka megtiszteltetésként helyet is foglalhatott Uri Geller csillogó kanalakból megépített trónszékén, miközben a múzeum tulajdonos zengő baritonjával a Happy birthday to you-t énekelte...