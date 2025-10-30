Hihetetlen, amit a szekszárdi asszony teraszán és a kertjében művelnek a vadállatok

Az idős asszony elmondása szerint a vadak a cserepes virágoktól kezdve a zöldségeken át az Erdélyből hozott fenyőjéig mindent tönkretesznek. A fenyőt évekig gondozta. Tavaly már újra kellett kötöznie a hajtásokat, mert az őzek akkor is megrágták a szúrós fát, az állatok mostani látogatása után viszont szinte semmi sem maradt a féltve őrzött fenyőfából.

Teljesen tönkretették az évek óta nevelt fenyőt a vadak. Forrás: Beküldött fotó

Egyre több a vad Szőlőhegyen

A helyiek szerint a Szőlőhegyen élő vadak száma az utóbbi években jelentősen megnőtt, és a környező erdőkből, valamint a szurdikokból egyre bátrabban merészkednek le a lakott területekre. Bár a vadászatok időszakosan csökkenthetik a populációt, a probléma hosszú távon fennáll.