Minden tönkretesznek

11 perce

Hihetetlen, amit a szekszárdi asszony teraszán és a kertjében művelnek a vadállatok

Címkék#vaddisznó#Szekszárd#szarvas#őz

Egyre nagyobb problémát okoznak a vadak a Szőlőhegy városrészben. Posta Péterné kertjébe rendszeresen betévednek őzek és szarvasok, amelyek letörik a növényeket, lelegelik a virágokat, és már a teraszokra is felmerészkednek. Mutatjuk, milyen károkat okoznak a hívatlan vadak.

Munkatársunktól

Az idős asszony elmondása szerint a vadak a cserepes virágoktól kezdve a zöldségeken át az Erdélyből hozott fenyőjéig mindent tönkretesznek. A fenyőt évekig gondozta. Tavaly már újra kellett kötöznie a hajtásokat, mert az őzek akkor is megrágták a szúrós fát, az állatok mostani látogatása után viszont szinte semmi sem maradt a féltve őrzött fenyőfából.

Teljesen tönkretették az évek óta nevelt fenyőt a vadak
Teljesen tönkretették az évek óta nevelt fenyőt a vadak. Forrás: Beküldött fotó

Egyre több a vad Szőlőhegyen

A helyiek szerint a Szőlőhegyen élő vadak száma az utóbbi években jelentősen megnőtt, és a környező erdőkből, valamint a szurdikokból egyre bátrabban merészkednek le a lakott területekre. Bár a vadászatok időszakosan csökkenthetik a populációt, a probléma hosszú távon fennáll.

Posta Péterné hozzátette, hogy kezdetben még örült a közelben élő őzek látványának, de mára a károk miatt gyakorlatilag lehetetlenné vált a veteményezés és a kert gondozása. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az állatokat már az ember közvetlen, néhány méteres közelsége sem zavarja.

A Szőlőhegyen élők bíznak abban, hogy a vadásztársaságok találnak megoldást a problémára, mert ha a vadak szabad mozgása így folytatódik, a városrész kiskertjei és virágos udvarai hosszú távon veszélybe kerülhetnek.

A teraszon tartott cserepes virágokat sem kímélik. Forrás: Beküldött fotó

Szekszárdon egyébként ősszel és télen rendszeresen tartanak szervezett terelővadászatokat azért, hogy így ritkítsák a kertekben károkat okozó vadállományt. Erre várhatóan idén is sor kerül majd.

 

