Visszavitte a tolvaj lopott tévét, miután nem tudta eladni

A Szekszárdi Járási Ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat egy 32 éves férfi ellen, valamint vele és 22 éves elkövetőtársa ellen egy további bűncselekmény, mégpedig kifosztás bűntette miatt is, mely utóbbit társtettesekként követtek el – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Mint azt részletezték, a vádirat szerint a 32 éves férfi 2024. február 5. és április 6. között az egyik Tolna vámegyei községben – ahol él – a szomszédos lakóház kamra ablakának szúnyoghálóját kiszakította, majd a bukóra nyitva hagyott ablakot benyomta, és azon bemászva behatolt a házba. Az ingatlanban kutatott, és onnan különféle értéktárgyakat, köztük arany ékszereket, vércukormérő készüléket és egy tévét vitt el.

Ugyanezen időszakban a vádlott a kerítésen a szomszéd ingatlan udvarára is 2-3 alkalommal átmászott és onnan több részletben mintegy egy köbméter tűzifát is ellopott. A lopással a sértettnek összesen 185 ezer forint kárt okozott.

Az ékszereket ismeretlen személynek eladta, a tűzifát eltüzelte, a tévét azonban visszavitte a szomszédba, mivel azt értékesíteni nem tudta.

2024. február 6-án a két vádlott egy ismerősüknél, a későbbi sértettnél együtt italoztak. Este 10 óra körül fáradtsága és ittassága miatt a sértett lefeküdt aludni a lakrészében, egy kisméretű szobában. A vádlottak ezt kihasználva az alvó sértett közvetlen közeléből különféle értéktárgyakat – mobiltelefont, készpénzt, hősugárzót és más tárgyakat – loptak el. Ezt követően az épületből kifelé menet még ellopták a sértett két kerékpárját is, és azokon közlekedve elhagyták a helyszínt. A bűncselekménnyel a sértettnek összesen több, mint 95 ezer forint kárt okoztak, melyből az egyik kerékpár lefoglalásával 25 ezer forint megtérült.