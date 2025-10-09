Váltás a szekszárdi törvényszéken – új elnök diktálja a tempót!

Új elnök irányítja néhány hónap óta a Szekszárdi Törvényszék munkáját. Dr. Csullag Józsefné, aki 2002-től 2013-ig a Tolna Megyei Bíróság, később Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese, az utóbbi 12 évben pedig elnöke volt, törvényszéki tanácselnökként folytatja munkáját.

Dr. Barkóczi Balázs, a Szekszárdi Törvényszék elnöke

Fotó: A szerző felvétele

Az elnöki tisztség betöltésére dr. Barkóczi Balázs kapott megbízást, aki Szekszárdon született, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, majd a Szekszárdi Városi Bíróságon kezdett dolgozni.

Munkájáról, feladatairól, terveiről Szepesi László kérdezte a Szekszárdi Törvényszék elnökét.