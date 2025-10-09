Teol.hu podcast
32 perce
Váltás a szekszárdi törvényszéken – új elnök diktálja a tempót!
Új elnök irányítja néhány hónap óta a Szekszárdi Törvényszék munkáját. Dr. Csullag Józsefné, aki 2002-től 2013-ig a Tolna Megyei Bíróság, később Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettese, az utóbbi 12 évben pedig elnöke volt, törvényszéki tanácselnökként folytatja munkáját.
Az elnöki tisztség betöltésére dr. Barkóczi Balázs kapott megbízást, aki Szekszárdon született, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, majd a Szekszárdi Városi Bíróságon kezdett dolgozni.
Munkájáról, feladatairól, terveiről Szepesi László kérdezte a Szekszárdi Törvényszék elnökét.
Teol.hu podcast
- Exkluzív interjú „Európa legszebb férfitestével”
- Tíz kilométernyi iratot költöztettek ki az ódon falak közül
- Felszínre kerültek a kincsek
- Most már mindig ilyen pokoli lesz a nyár? Dr. Gabi Géza volt a podcast vendég
- A szőlő halálos veszedelme, Tolnában még nincs nagy baj
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre