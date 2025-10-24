október 24., péntek

Keresik a legszebbet

14 perce

Már keresik a város karácsonyfáját, mutatjuk, hogy lehet felajánlást tenni

Szekszárdon ismét elindult a hagyományos karácsonyfa-keresés: a város önkormányzata és az Alisca Terra Kft. idén is várja azoknak a lakosoknak a jelentkezését, akik szívesen felajánlanák kertjük legszebb fenyőjét, hogy az a Béla király teret díszítse az adventi időszakban. A felhívás célja, hogy a város idei karácsonyfája is egy helyi család jó szándékának köszönhetően váljon a közösség közös ünnepi jelképévé. Mutatjuk, hogy tehet felajánlást a város karácsonyfája programban!

Bencze Péter

A felajánlásokat Spanyol Adriennél (Alisca Terra, [email protected], tel.: 20/364-1540) és Kultné Szabó Noéminél (önkormányzat, [email protected], tel.: 74/504-104) lehet megtenni. A szakemberek ezúttal is olyan szabályos formájú, legalább 8–10 méter magas fenyőt keresnek, amely méltó lehet arra, hogy idén a város karácsonyfájaként ragyogjon.

város karácsonyfája,szekszárd, béla tér
Tavaly november 26-án került a Béla király térre a város karácsonyfája
Fotó: Makovics Kornél

A város karácsonyfája történekeket mesél

A szekszárdiak számára a város karácsonyfája minden évben több, mint dísz és fényfüzér – az összefogás és a közösség erejének szimbóluma. Tavaly egy különleges nordmann fenyő került a Béla király térre, amelyet egy helyi család ajánlott fel. A fa húsz évvel ezelőtt került a dr. Tóth Lajos utcai kertbe, ahol évről évre növekedett, míg végül kinőtte helyét.

A tulajdonosok – bár nehezen váltak meg tőle – boldogan ajánlották fel, hogy a fenyő immár az egész város örömét szolgálja. A 10 méter magas, közel 700 kilogrammos fa kivágását, szállítását és felállítását a Duna-Daru Kft., az Euro Fuvar Bt. és az Alisca Terra szakemberei közösen végezték, immár hagyományosan, önkéntes munkában. A látványos műveletet a szekszárdiak is figyelemmel kísérték, a fát pedig rendőri felvezetéssel szállították a Béla térre.

A város karácsonyfáját minden évben az önkormányzat munkatársai díszítik, ügyelve arra, hogy a végeredmény egyszerre legyen látványos, ízléses és meghitt. Tavaly több mint két kilométernyi LED-fényfüzér és számos új, háromdimenziós dísz világította meg Szekszárd belvárosát: a Garay tér csillagos oszlopai, a kivilágított szarvasok és fenyőformák valódi ünnepi hangulatot teremtettek.

A város adventi koszorúja is különleges történetet hordozott. Egy olyan fenyő ágaiból készült, amelyet korábban ajánlottak fel, de végül nem választották karácsonyfának. Így a fa mégis a város díszévé vált – más formában, de ugyanolyan szimbolikus módon.

 

 

