Vasárnapig nem járnak a buszok Szekszárd egy részén – Mutatjuk az okát

Ideiglenesen leállították a buszközlekedést Szekszárd egyik szakaszán, mivel szakemberek a Bartina utca elején található vízelvezető csatorna fedelét javítják. A munkálatokat várhatóan péntekig befejezik, azonban az alkalmazott anyagnak időre van szüksége a megkötéshez, ezért a közlekedési korlátozás vasárnapig érvényben marad.

Máté Péter azt a vízelvezetőt mutatja, aminek a fedelét a napokban javítani kezdik

Fotó: Denes Martonfai

Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere elmondta: „Lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a Bartina utca elején a vízelvezető rács megsérült, ezért a szakemberek megkezdték a javítását. A munkát péntekre befejezik, de az anyagnak kötési időre van szüksége, így a területet a hétvégéig lezárva kell tartani. Ez idő alatt a buszok nem tudnak biztonságosan közlekedni ezen a szakaszon.”

A lezárás miatt az 1-es, az 1B és a 11-es buszjáratok nem állnak meg a Kisbödő, a Remete utca 44. és 56., a Kápolna téren, valamint a Hosszúvölgy megállóhelyeken. Az önkormányzat türelmet és megértést kér.