Véradás
8 perce
RedSaturday – Tudod mi az? Most te is segíthetsz!
Közzétesszük a véradási adatokat vasárnapig. A véradás életet menthet.
Tolna vármegye, véradás, 2025. október.
Véradás
Október 25., Szombat:
RedSaturday országos véradónap
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.
8.00-14.00.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre