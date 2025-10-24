október 24., péntek

Véradás

1 órája

RedSaturday – Tudod mi az? Most te is segíthetsz!

Közzétesszük a véradási adatokat vasárnapig. A véradás életet menthet.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, véradás, 2025. október. 

Young,Man,Making,Blood,Donation,In,Hospital,,Focus,On,Hand véradás véradás véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat szombaton országos véradás akciót szervezett Fotó: Shutterstock

Véradás 

Október 25., Szombat: 

RedSaturday országos véradónap 

Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7. 
8.00-14.00. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
