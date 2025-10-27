október 27., hétfő

Egy csepp segítség

Hosszú életre vágyik? Adjon vért!

Közzétesszük a véradási helyszíneket 2025. október huszonhetedike hétfőtől péntekig. A véradás önzetlen cselekedet, amely életet menthet.

Brunner Mónika

Véradás hétköznap

Október 27., Hétfő: 

Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó 
Béri Balogh Ádám utca 5-7.: 
08:00 - 17:00

Október 28., Kedd: 

Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály 
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00
Tolna, Tolna MAG-Ház 
Bajcsy -Zsilinszky u. 73/B.: 
11:30 - 17:30

Október 30., Csütörtök:

Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00
Tamási, Vöröskereszt Iroda 
Szabadság utca 49-51.: 
13:00 - 18:00

Október 31., Péntek: 

Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
08:00 - 14:00

Az Országos Vérellátó Szolgálat év végéig tartó véradó kampányáról itt olvashat. 

 

