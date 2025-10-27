28 perce
Hosszú életre vágyik? Adjon vért!
Közzétesszük a véradási helyszíneket 2025. október huszonhetedike hétfőtől péntekig. A véradás önzetlen cselekedet, amely életet menthet.
Tolna vármegye, véradás, 2025. ősz.
Véradás hétköznap
Október 27., Hétfő:
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
08:00 - 17:00
Október 28., Kedd:
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00
Tolna, Tolna MAG-Ház
Bajcsy -Zsilinszky u. 73/B.:
11:30 - 17:30
Október 30., Csütörtök:
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00
Tamási, Vöröskereszt Iroda
Szabadság utca 49-51.:
13:00 - 18:00
Október 31., Péntek:
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
08:00 - 14:00
Az Országos Vérellátó Szolgálat év végéig tartó véradó kampányáról itt olvashat.