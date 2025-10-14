október 14., kedd

Helén névnap

17°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Véradás – itt nyújthatja a karját, ha segíteni szeretne embertársán

Címkék#október#2025#véradás

Közzétesszük a véradási adatokat 2025. október tizenharmadika hétfőtől péntekig. A véradás önzetlen cselekedet és életet menthet.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, véradás, 2025 október. 

véradás véradás fotó: TEOL/Shutterstock véradás véradás véradás véradás véradás véradás
A véradás önzetlen cselekedet és életet menthet Fotó: TEOL/Shutterstock 

Véradás hétköznap 

Október 14., Kedd: 
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály 
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00

Bonyhád, Művelődési Ház 
Széchenyi tér 2.: 
10:00 - 18:00

Október 16., Csütörtök
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály 
Kórház utca 39-41.: 
08:00 - 15:00
Tengelic, Tengelic Faluház 
Petőfi Sándor u. 9.:
14:00 - 17:00

Október 17., Péntek
Dombóvár, Apáczai Csere János Szakközép Iskola Dombóvár 
Arany János tér 21.:
09:00 - 12:30
 

Életet mentettek a civilek, erről itt olvashat. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu