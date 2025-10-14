Helyi közélet
Véradás – itt nyújthatja a karját, ha segíteni szeretne embertársán
Közzétesszük a véradási adatokat 2025. október tizenharmadika hétfőtől péntekig. A véradás önzetlen cselekedet és életet menthet.
Tolna vármegye, véradás, 2025 október.
Véradás hétköznap
Október 14., Kedd:
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00
Bonyhád, Művelődési Ház
Széchenyi tér 2.:
10:00 - 18:00
Október 16., Csütörtök
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00
Tengelic, Tengelic Faluház
Petőfi Sándor u. 9.:
14:00 - 17:00
Október 17., Péntek
Dombóvár, Apáczai Csere János Szakközép Iskola Dombóvár
Arany János tér 21.:
09:00 - 12:30
Életet mentettek a civilek, erről itt olvashat.
