október 22., szerda

Előd névnap

19°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

35 perce

Videó is van a szabálytalankodó férfiről, de ő mégis magyarázkodik – itt vannak a részletek! (videó)

Címkék#teol video#törmelék#Szollár Zoltán#hulladék

Videóra vették, ahogy a szekszárdi Kerékhegyen egy férfi platós autóból dobálja ki a szemetet egy ingatlanra a kerékhegyi városrészben. A felháborító eset épp egy turista útvonal mellett történt. Amikor a videó készítője számonkérte a szemetelőt, a férfi azzal próbált védekezni, hogy a főként építési hulladékot a saját telkére szórja ki. Ennek ellenére vizsgálat indult ellene, ugyanis ez a tevékenység még így súlyos szabálytalanságnak számít. Mutatjuk a vérlázító videót.

Teol.hu

A felvételt egy környékbeli borász készítette, aki terepjáróval ment utána az elkövetőnek. A videón jól látszik, ahogy a férfi vályogot, bontási törmeléket és ipari hulladékot pakol ki a természetvédelmi terület közelében, mindezt a népszerű túraútvonal, a Kéktúra szakasza mellett, nem messze a Bati-kereszttől.

A férfi fényes nappal szabadult meg a szeméttől. Az esetről videó is készült
A férfi fényes nappal szabadult meg a szeméttől. Az esetről videó is készült
Forrás: Beküldött fotó

A videó buktatta le a súlyos szabálytalanságot

A videó rövid idő alatt eljutott Szollár Zoltánhoz, a körzet önkormányzati képviselőjéhez is, aki azonnal reagált:

„Elfogadhatatlan, hogy valakik ismét így bánjanak a környezetünkkel. A szekszárdi borvidék és a Bati kereszt környéke nem szemétlerakó, hanem természeti érték, amit közösen kell megóvnunk.”

Szollár Zoltán elmondta, hogy értesítette a rendőrséget, ám a helyszínen kiderült: joghézag miatt nehéz eljárni az elkövető ellen, ugyanis a hulladékot saját területére rakta le. A politikus szerint ez a helyzet „elfogadhatatlan”, és bejelentést tett a kormányhivatalnál is.

A férfi a rendőrök előtt azzal védekezett, hogy „nem szemetel”, mert szerinte a kihelyezett anyagok – mint a vályog, a mész és az izolit darabok – nem minősülnek hulladéknak. Mindezt azonban egy természetvédelmi övezet szomszédságában tette, ahová hamarosan több száz turista érkezik a Bartina-túrára.

Szollár Zoltán bejegyzésében így fogalmazott:

„Nagyot hibázott. Vállalni kell jogilag a tettéért a felelősséget. Azért, hogy a tettenérést megérhettem, hálás vagyok. De elég legyen végre! Osszuk meg minél többen, vegyük el a kedvüket azoknak, akik illegális szemétlerakásra készülnek.”

Az esetről készített videót itt tekintheti meg:

 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu