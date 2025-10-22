26 perce
Videó is van a szabálytalankodó férfiről, de ő mégis magyarázkodik – itt vannak a részletek! (videó)
Videóra vették, ahogy a szekszárdi Kerékhegyen egy férfi platós autóból dobálja ki a szemetet egy ingatlanra a kerékhegyi városrészben. A felháborító eset épp egy turista útvonal mellett történt. Amikor a videó készítője számonkérte a szemetelőt, a férfi azzal próbált védekezni, hogy a főként építési hulladékot a saját telkére szórja ki. Ennek ellenére vizsgálat indult ellene, ugyanis ez a tevékenység még így súlyos szabálytalanságnak számít. Mutatjuk a vérlázító videót.
A felvételt egy környékbeli borász készítette, aki terepjáróval ment utána az elkövetőnek. A videón jól látszik, ahogy a férfi vályogot, bontási törmeléket és ipari hulladékot pakol ki a természetvédelmi terület közelében, mindezt a népszerű túraútvonal, a Kéktúra szakasza mellett, nem messze a Bati-kereszttől.
A videó buktatta le a súlyos szabálytalanságot
A videó rövid idő alatt eljutott Szollár Zoltánhoz, a körzet önkormányzati képviselőjéhez is, aki azonnal reagált:
„Elfogadhatatlan, hogy valakik ismét így bánjanak a környezetünkkel. A szekszárdi borvidék és a Bati kereszt környéke nem szemétlerakó, hanem természeti érték, amit közösen kell megóvnunk.”
Szollár Zoltán elmondta, hogy értesítette a rendőrséget, ám a helyszínen kiderült: joghézag miatt nehéz eljárni az elkövető ellen, ugyanis a hulladékot saját területére rakta le. A politikus szerint ez a helyzet „elfogadhatatlan”, és bejelentést tett a kormányhivatalnál is.
A férfi a rendőrök előtt azzal védekezett, hogy „nem szemetel”, mert szerinte a kihelyezett anyagok – mint a vályog, a mész és az izolit darabok – nem minősülnek hulladéknak. Mindezt azonban egy természetvédelmi övezet szomszédságában tette, ahová hamarosan több száz turista érkezik a Bartina-túrára.
Szollár Zoltán bejegyzésében így fogalmazott:
„Nagyot hibázott. Vállalni kell jogilag a tettéért a felelősséget. Azért, hogy a tettenérést megérhettem, hálás vagyok. De elég legyen végre! Osszuk meg minél többen, vegyük el a kedvüket azoknak, akik illegális szemétlerakásra készülnek.”
Az esetről készített videót itt tekintheti meg:
Teol.hu videó
