Videó is van a szabálytalankodó férfiről, de ő mégis magyarázkodik – itt vannak a részletek! (videó)

A felvételt egy környékbeli borász készítette, aki terepjáróval ment utána az elkövetőnek. A videón jól látszik, ahogy a férfi vályogot, bontási törmeléket és ipari hulladékot pakol ki a természetvédelmi terület közelében, mindezt a népszerű túraútvonal, a Kéktúra szakasza mellett, nem messze a Bati-kereszttől.

A férfi fényes nappal szabadult meg a szeméttől. Az esetről videó is készült

A videó buktatta le a súlyos szabálytalanságot

A videó rövid idő alatt eljutott Szollár Zoltánhoz, a körzet önkormányzati képviselőjéhez is, aki azonnal reagált:

„Elfogadhatatlan, hogy valakik ismét így bánjanak a környezetünkkel. A szekszárdi borvidék és a Bati kereszt környéke nem szemétlerakó, hanem természeti érték, amit közösen kell megóvnunk.”

Szollár Zoltán elmondta, hogy értesítette a rendőrséget, ám a helyszínen kiderült: joghézag miatt nehéz eljárni az elkövető ellen, ugyanis a hulladékot saját területére rakta le. A politikus szerint ez a helyzet „elfogadhatatlan”, és bejelentést tett a kormányhivatalnál is.

A férfi a rendőrök előtt azzal védekezett, hogy „nem szemetel”, mert szerinte a kihelyezett anyagok – mint a vályog, a mész és az izolit darabok – nem minősülnek hulladéknak. Mindezt azonban egy természetvédelmi övezet szomszédságában tette, ahová hamarosan több száz turista érkezik a Bartina-túrára.

Szollár Zoltán bejegyzésében így fogalmazott:

„Nagyot hibázott. Vállalni kell jogilag a tettéért a felelősséget. Azért, hogy a tettenérést megérhettem, hálás vagyok. De elég legyen végre! Osszuk meg minél többen, vegyük el a kedvüket azoknak, akik illegális szemétlerakásra készülnek.”

Az esetről készített videót itt tekintheti meg: