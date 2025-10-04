2 órája
A hüvelyesek világnapja nem összekeverendő a nemzetközi nőnappal
Ön megünnepelte már a meztelenül kertészkedés világnapját? És az unikornisokét? Azért állatok világnapjáról semmiképpen se feledkezzen meg!
Egy-egy világnap kapcsán gyakran csak legyint az ember: ez meg minek, most már tényleg mindennek van világnapja? Valóban van néhány, amely első hallásra feleslegesnek, komikusnak tűnik. Például minek kell külön nap a Wikipedia-nak (január 15.)? Vagy mit ünneplünk a nemzetközi vámnapon (január 26.)? Mi célt szolgál a balettszoknya (február 2.) vagy éppen az unikornisok világnapja (április 9.)?
Még a hóembereknek is van világnapja
Soha, egyetlen egyszer sem ünnepeltem még meg a meztelenül kertészkedés világnapját (május 3.), és kissé furcsának találom, hogy az éhezés világnapja egybeesik a hamburger világnapjával (május 28.). Azt pedig jobb tisztázni, hogy a hüvelyesek világnapja (február 10.) nem összekeverendő a nemzetközi nőnappal (március 8.). És néha megesik, hogy a hóemberek világnapja (január 18.) márciusra esik.
Kísért a múlt
Persze jó pár kiemelt nap mögött komoly tartalom, komor történelmi múlt húzódik. Nem gondolnám, hogy különösebb magyarázatra szorul a holokauszt emléknapja (január 27.), a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) vagy a faji megkülönböztetés elleni küzdelem napja (március 21.). Rengeteg olyan világnap van, amelyekkel különböző betegségekre, azok megelőzésére, hatékony kezelésére hívják fel a figyelmet. Október 1-je például nemcsak az idősek, a zene és a vegetáriánusok világnapja, hanem a fájdalomcsillapításé és a mellrák elleni küzdelemé is.
Október 4. az állatok világnapja
Október 4. pedig az állatok világnapja. Azt gondolom, hogy azoknak a jeles napoknak mindenképpen van létjogosultsága, amelyek valós problémára hívják fel a figyelmet, az állatokkal való bánásmódban pedig még van hova fejlődni. Nem eszközök, hanem velünk élő érző lények. Nem eltiprásra szánt teremtmények, hanem a világ sokszínűségének ékes bizonyítékai.