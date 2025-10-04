A hüvelyesek világnapja nem összekeverendő a nemzetközi nőnappal

Egy-egy világnap kapcsán gyakran csak legyint az ember: ez meg minek, most már tényleg mindennek van világnapja? Valóban van néhány, amely első hallásra feleslegesnek, komikusnak tűnik. Például minek kell külön nap a Wikipedia-nak (január 15.)? Vagy mit ünneplünk a nemzetközi vámnapon (január 26.)? Mi célt szolgál a balettszoknya (február 2.) vagy éppen az unikornisok világnapja (április 9.)?

Bizony a tutu-nek, vagyis a balettszoknyának is van világnapja

Forrás: cultura.hu

Még a hóembereknek is van világnapja

Soha, egyetlen egyszer sem ünnepeltem még meg a meztelenül kertészkedés világnapját (május 3.), és kissé furcsának találom, hogy az éhezés világnapja egybeesik a hamburger világnapjával (május 28.). Azt pedig jobb tisztázni, hogy a hüvelyesek világnapja (február 10.) nem összekeverendő a nemzetközi nőnappal (március 8.). És néha megesik, hogy a hóemberek világnapja (január 18.) márciusra esik.