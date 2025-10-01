Koszorú, virág, gyertya
Virágvásár: közeledik a halottak napja
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata október 21-én és 22-én (kedden és szerdán) halottak napjára kedvezményes áron virág, gyertya, koszorú árusítást tart reggel 8 órától Szekszárdon, az Arany János utca 12. szám alatti virágboltban. Tizenöt százalék kedvezményre számíthatnak a vásárlók.
Szeretettel várnak minden nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót.
