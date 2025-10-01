október 1., szerda

Koszorú, virág, gyertya

1 órája

Virágvásár: közeledik a halottak napja

Címkék#virágvásár#Halottak napja#kedvezmény

Mauthner Ilona

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata október 21-én és 22-én (kedden és szerdán) halottak napjára kedvezményes áron virág, gyertya, koszorú árusítást tart reggel 8 órától Szekszárdon, az Arany János utca 12. szám alatti virágboltban. Tizenöt százalék kedvezményre számíthatnak a vásárlók.

virágvásár
Halottak napja előtt koszorú és virágvásárt tartanak Szekszárdon
Forrás:  Getty Images 

Szeretettel várnak minden nyugdíjas és nagycsaládos vásárlót.

 

 

