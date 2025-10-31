Helyi közélet
1 órája
Vizin Balázs szerint két szemlélet ütközik Európa jövőjéről – videóval
A Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Vizin Balázs hangsúlyozta, hogy napjaink egyik legfontosabb kérdése Európa jövőjének iránya. Véleménye szerint két megközelítés áll egymással szemben. Az egyiket Brüsszel képviseli, amely egy globalista felfogást tükröz, míg a másik a magyar kormányé, amely nemzeti, patrióta szemüvegen keresztül vizsgálja az eseményeket.
Vizin Balázs szerint az ukrán uniós tagság komoly kockázatokat rejt magában, hiszen annak súlyos következményei lennének a magyar mezőgazdaságra és agráriumra.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre