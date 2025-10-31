Vizin Balázs szerint két szemlélet ütközik Európa jövőjéről – videóval

A Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Vizin Balázs hangsúlyozta, hogy napjaink egyik legfontosabb kérdése Európa jövőjének iránya. Véleménye szerint két megközelítés áll egymással szemben. Az egyiket Brüsszel képviseli, amely egy globalista felfogást tükröz, míg a másik a magyar kormányé, amely nemzeti, patrióta szemüvegen keresztül vizsgálja az eseményeket.

Napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen szemlélet mentén döntünk. Forrás: Facebook

Vizin Balázs szerint az ukrán uniós tagság komoly kockázatokat rejt magában, hiszen annak súlyos következményei lennének a magyar mezőgazdaságra és agráriumra.