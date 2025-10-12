október 12., vasárnap

Mindent közvetlenül a termelőtől

1 órája

Megtelt a Völgy piac, rég volt ekkora forgalom termelői piacon (galéria)

Címkék#Völgy piac#termék#forgalom#sütemény

Igazán méltón ünnepelte második születésnapját a Völgy piac, a kellemes őszi időben megtelt a Sötétvölgy környéke vásárlókkal, érdeklődőkkel és árusokkal. Fennállásának talán az egyik legsikeresebb Völgy piaca volt a vasárnapi, Szekszárd szomszédságában.

Mauthner Ilona

A kellemes őszi időben - közel 20 fokos melegben, napsütésben, némi szellővel fűszerezve – megtelt a Völgy piac, Szekszárd határában. A termelői piacok sorában biztos, hogy a legnépszerűbbek közé tartozik a Völgy piac. Hogy ennek mi az oka? Nyilván a szép környezetnek, a sokfajta kistermelői árusnak is köszönhető. 

Völgy piac
Megtelt a Völgy piac, a kellemes időben sok látogató nézte végig a termelők kínálatát
Forrás:  Tolnai Népújság/Kiss Albert

Színes programokat is kínáltak a Völgy piacon a termékek mellé

Vasárnap a két éves „születésnapját” ünnepelte a Völgy piac. Péterbencze Eszter, a Völgy piac szervezője elmondta, több mint hetven árus érkezett az ország minden részéből, még Vácról is.  

Az ünnepi alkalomra színes programokat állítottak össze, így a gyermekeknek szerveztek állatsimogatót, kézműves foglalkozást, tökfestést. Több ételt kínáló stand is volt, mindenhol sorba kellett állni, mert akkora volt az érdeklődés.A kiállító kistermelők között néztünk ismét szét. Ezúttal olyan termelőket, vállalkozókat szólaltattunk meg, akik újdonságnak számító termékeket hoztak el Sötétvölgybe.

A süteményeseknek, ételkészítőknek is nagy sikerük volt
Forrás:  Tolnai Népújság/Kiss Albert

Gyermekruhák, sütemények, őszi növények a kínálatban

„Anya alkot” nevet választotta az a kistermelő, Babos-Gál Fanni, aki Kalocsáról érkezett Sötétvölgybe. Gyermekruhákat készít, illetve felnőtteknek textilből táskát, arclemosópárnát. Mint mondta, öt éve foglalkozik varrással és két éve járja a termelői piacokat. Ide, a Völgy piacra tavaly jött először. Elégedett volt a forgalmával.

Élő növények szaporításával és értékesítésével foglalkozik Baritz István őstermelő, aki Abaligetről érkezett. Most – a közelgő Mindenszentek napra tekintettel – főleg krizantémokat, őszi virágokat hozott. Tavasszal balkonra való virágokat kínált a vásárlóknak. Ő eddig inkább Pécsre és Orfűre ment termelői piacra, a Völgy piacon most volt először.

Életük első termelői piaca volt a szekszárdi Cookie és tekergő kft-nek. Hatalmas volt a sikerük. Ők főleg amerikai típusú süteményeket kínáltak, így tepsis fahéjas csigákat, kekszeket, többféle ízben. A standjuk előtt sorok alakultak ki. 

Völgy piac
Vasárnap a vásárlók és a termelők is elégedettek voltak
Forrás:  Tolnai Népújság/Kiss Albert

Nem sajnálták a pénzt a vevők a környezet védelmére sem

Igazán különlegességnek számított a váci vállalkozás, mely a Greenester Manufaktúra nevet viselte. Tőlük környezettudatos mosóport és lakásba való parfümöt lehetett vásárolni. Nem voltak olcsók a kínált termékeik, de mégis sorban álltak náluk a vásárlók és az érdeklődők.

Megtelt a Völgy piac, rég volt ekkora forgalom termelői piacon

Fotók: Kiss Albert

Annyit lehetett tőlük megtudni, hogy a termékeik klór - és foszfátmentesek és külön fejlesztővel dolgoznak. Először jártak a Völgy piacon és nagyon meg voltak elégedve. Egy kiló mosópor ára 4000 forint körül alakult, de mint mondták, nagyon kevés – másfél kanálnyi – kell egy-egy mosáshoz.

 

