Megtelt a Völgy piac, rég volt ekkora forgalom termelői piacon (galéria)
Igazán méltón ünnepelte második születésnapját a Völgy piac, a kellemes őszi időben megtelt a Sötétvölgy környéke vásárlókkal, érdeklődőkkel és árusokkal. Fennállásának talán az egyik legsikeresebb Völgy piaca volt a vasárnapi, Szekszárd szomszédságában.
A kellemes őszi időben - közel 20 fokos melegben, napsütésben, némi szellővel fűszerezve – megtelt a Völgy piac, Szekszárd határában. A termelői piacok sorában biztos, hogy a legnépszerűbbek közé tartozik a Völgy piac. Hogy ennek mi az oka? Nyilván a szép környezetnek, a sokfajta kistermelői árusnak is köszönhető.
Színes programokat is kínáltak a Völgy piacon a termékek mellé
Vasárnap a két éves „születésnapját” ünnepelte a Völgy piac. Péterbencze Eszter, a Völgy piac szervezője elmondta, több mint hetven árus érkezett az ország minden részéből, még Vácról is.
Az ünnepi alkalomra színes programokat állítottak össze, így a gyermekeknek szerveztek állatsimogatót, kézműves foglalkozást, tökfestést. Több ételt kínáló stand is volt, mindenhol sorba kellett állni, mert akkora volt az érdeklődés.A kiállító kistermelők között néztünk ismét szét. Ezúttal olyan termelőket, vállalkozókat szólaltattunk meg, akik újdonságnak számító termékeket hoztak el Sötétvölgybe.
Gyermekruhák, sütemények, őszi növények a kínálatban
„Anya alkot” nevet választotta az a kistermelő, Babos-Gál Fanni, aki Kalocsáról érkezett Sötétvölgybe. Gyermekruhákat készít, illetve felnőtteknek textilből táskát, arclemosópárnát. Mint mondta, öt éve foglalkozik varrással és két éve járja a termelői piacokat. Ide, a Völgy piacra tavaly jött először. Elégedett volt a forgalmával.
Élő növények szaporításával és értékesítésével foglalkozik Baritz István őstermelő, aki Abaligetről érkezett. Most – a közelgő Mindenszentek napra tekintettel – főleg krizantémokat, őszi virágokat hozott. Tavasszal balkonra való virágokat kínált a vásárlóknak. Ő eddig inkább Pécsre és Orfűre ment termelői piacra, a Völgy piacon most volt először.
Életük első termelői piaca volt a szekszárdi Cookie és tekergő kft-nek. Hatalmas volt a sikerük. Ők főleg amerikai típusú süteményeket kínáltak, így tepsis fahéjas csigákat, kekszeket, többféle ízben. A standjuk előtt sorok alakultak ki.
Nem sajnálták a pénzt a vevők a környezet védelmére sem
Igazán különlegességnek számított a váci vállalkozás, mely a Greenester Manufaktúra nevet viselte. Tőlük környezettudatos mosóport és lakásba való parfümöt lehetett vásárolni. Nem voltak olcsók a kínált termékeik, de mégis sorban álltak náluk a vásárlók és az érdeklődők.
Megtelt a Völgy piac, rég volt ekkora forgalom termelői piaconFotók: Kiss Albert
Annyit lehetett tőlük megtudni, hogy a termékeik klór - és foszfátmentesek és külön fejlesztővel dolgoznak. Először jártak a Völgy piacon és nagyon meg voltak elégedve. Egy kiló mosópor ára 4000 forint körül alakult, de mint mondták, nagyon kevés – másfél kanálnyi – kell egy-egy mosáshoz.