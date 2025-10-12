Megtelt a Völgy piac, rég volt ekkora forgalom termelői piacon (galéria)

A kellemes őszi időben - közel 20 fokos melegben, napsütésben, némi szellővel fűszerezve – megtelt a Völgy piac, Szekszárd határában. A termelői piacok sorában biztos, hogy a legnépszerűbbek közé tartozik a Völgy piac. Hogy ennek mi az oka? Nyilván a szép környezetnek, a sokfajta kistermelői árusnak is köszönhető.

Megtelt a Völgy piac, a kellemes időben sok látogató nézte végig a termelők kínálatát

Forrás: Tolnai Népújság/Kiss Albert

Színes programokat is kínáltak a Völgy piacon a termékek mellé

Vasárnap a két éves „születésnapját” ünnepelte a Völgy piac. Péterbencze Eszter, a Völgy piac szervezője elmondta, több mint hetven árus érkezett az ország minden részéből, még Vácról is.