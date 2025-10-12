Volt itt minden – Gyorshajtás, rongálás és a végén egy mentőhelikopter

Sebességrekord, drágulás, kapitális trófeák és dühítő bűnügy – ezen a héten sem unatkoztunk Tolnában. Összeszedtük a legolvasottabb, legmeglepőbb híreket, amikre a legtöbben voltak kiváncsiak a TEOL.hu-n.

Drámai jelenetek: mentőhelikopter szállt le a baleset helyszínén

Rolleres és biciklis ütközött Dunaújvárosban, a Köztársaság úton. A sérült ellátásához mentőhelikopter is érkezett, ami az iskola udvarán landolt – a helyszínt órákra lezárták.

Részletek és fotók az eset helyszínéről

Fotó: Horváth László / Forrás: duol.hu

Dühítő bűnügy Szekszárdon – felismeri a rongálókat?

Két autót karcolt végig egy ismeretlen Szekszárdon, a Rákóczi utcában. A rendőrök a lakosság segítségét kérik – fotó is készült a feltételezett elkövetőkről.

Katt ide, ha felismeri őket

Fotó: police.hu

226-tal repesztett a Ferrari – Nem ússza meg, bárki vezette!

A gyorshajtás az egyik legveszélyesebb közlekedési szabálysértés. Az egyéni sebességtúllépés idei rekordere egy Ferrari 458 Spider sofőrje, aki 226 km/órás sebességgel száguldott – a rendőrök szerint nincs kibúvó, valakinek fizetnie kell.

További részletek itt

Újabb drágulás: most az étolaj ára száll el

Megint mélyebbre kell nyúlnunk a pénztárcánkba. Az EPR-termékdíjak emelése miatt több alapélelmiszer ára is nő, köztük az étolajé is, amely akár 800 forint fölé kúszhat.

Olvasd el, miért drágul újra az étolaj

Rekord agancsok Tolnában – történelmi vadászidény a Gyulaj Zrt.-nél

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. területein soha nem látott trófeák kerültek puskavégre. A legnagyobb agancs 13,7 kilogrammos és 240,34 IP pontot ért el – a vadászok szerint ez történelmi siker.

Fotók és részletek a kapitális trófeákról