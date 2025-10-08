1 órája
„Elég volt!” – Zacher Gábor leállt, Tolna is megdöbbent
Meglepetésként érte a közvéleményt a hír, miszerint nyugdíjba készül Magyarország talán legnépszerűbb mentőorvosa, dr. Zacher Gábor. A visszavonulásról először a hétvégi Ferencváros-Paks mérkőzésen esett szó, ahol a fővárosi zöld-fehérek számozott mezzel köszöntötték a közismerten „vér fradista” orvost. Zacher hosszú éveken át teljesített szolgálatot kedvenc csapata mérkőzésein, így méltó módon búcsúzhatott attól a közegtől, amelyhez emberileg és érzelmileg is szorosan kötődött.
Jutalmul Zacher Gábor feliratú fradi mezzel köszönték meg munkáját és a hűségét. Minden alkalommal ott ült a kispad mellett, ahogy tette most is a Paks elleni rangadón. Nevéhez számos előadás, köztük több Tolna vármegyei is kapcsolódik. Részese volt felvilágosító kampányoknak, toxikológusként sokszor beszélt a fiataloknak a kábítószer, az alkohol és minden mérgezést okozó szer káros hatásairól. Nem félt kimondani, amit sokan gondolnak, és mindig az emberi oldalról közelítette meg a problémákat. Zacher doktor több, a társadalom egészségesebbé válását segítő kampány arca vagy szószólója volt az elmúlt években. Amit mondott, arra mindenki odafigyelt, még ha nem is értett vele egyet.
Zacher Gábor Tolna vármegyében is hagyott nyomot
Az elmúlt években Tolna vármegyében is többször járt. 2024-ben Tolnán tartott előadást „A mindennapi mérgeink” címmel, ahol az alkoholizmus veszélyeiről beszélt. Akkor azt mondta, amikor az ivás az életünk részévé válik, amikor a mindennapjainkban is jelen van, akkor beszélhetünk alkoholizmusról. Két évvel korábban, 2022-ben Dombóváron a helyi középiskolásoknak tartott drogprevenciós előadást, ahol így fogalmazott:
A legbátrabb magyar szó a NEM. Ezt kellene megtanulni, mert aki egyszer függővé vált, egész életén át függő marad.
Zacher Gábor számára az orvosi pálya családi örökség volt: édesapja és nagyapja is orvosként dolgozott. Eredetileg sebésznek készült, ám egy allergiás betegség miatt nem viselhetett hosszú ideig gumikesztyűt, így le kellett mondania a műtétekről. Ez az akadály azonban új irányt adott az életének – toxikológusként, majd mentőorvosként találta meg igazi hivatását. Az elmúlt években többször is felkérték egészségügyi miniszternek, ám minden alkalommal visszautasította a politikai szerepvállalást. Ő mindig a betegeket, a fiatalokat és a társadalom egészségét tartotta szem előtt. Most, hogy búcsút int a szolgálatnak, egy korszak zárul le – de az üzenete, a példája és a hangja biztosan velünk marad.