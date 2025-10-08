„Elég volt!” – Zacher Gábor leállt, Tolna is megdöbbent

Hosszú éveken át teljesített szolgálatot kedvenc csapata mérkőzésein, így méltó módon búcsúzhatott attól a közegtől, amelyhez emberileg és érzelmileg is szorosan kötődött. Jutalmul Zacher Gábor feliratú fradi mezzel köszönték meg munkáját és a hűségét. Minden alkalommal ott ült a kispad mellett, ahogy tette most is a Paks elleni rangadón. Nevéhez számos előadás, köztük több Tolna vármegyei is kapcsolódik. Részese volt felvilágosító kampányoknak, toxikológusként sokszor beszélt a fiataloknak a kábítószer, az alkohol és minden mérgezést okozó szer káros hatásairól. Nem félt kimondani, amit sokan gondolnak, és mindig az emberi oldalról közelítette meg a problémákat. Zacher doktor több, a társadalom egészségesebbé válását segítő kampány arca vagy szószólója volt az elmúlt években. Amit mondott, arra mindenki odafigyelt, még ha nem is értett vele egyet.

Zacher Gábor: a legfontosabb szó a NEM a megelőzésben

Fotó: Archív-Tolnai Népújság

Zacher Gábor Tolna vármegyében is hagyott nyomot

Az elmúlt években Tolna vármegyében is többször járt. 2024-ben Tolnán tartott előadást „A mindennapi mérgeink” címmel, ahol az alkoholizmus veszélyeiről beszélt. Akkor azt mondta, amikor az ivás az életünk részévé válik, amikor a mindennapjainkban is jelen van, akkor beszélhetünk alkoholizmusról. Két évvel korábban, 2022-ben Dombóváron a helyi középiskolásoknak tartott drogprevenciós előadást, ahol így fogalmazott:

A legbátrabb magyar szó a NEM. Ezt kellene megtanulni, mert aki egyszer függővé vált, egész életén át függő marad.

Zacher Gábor számára az orvosi pálya családi örökség volt: édesapja és nagyapja is orvosként dolgozott. Eredetileg sebésznek készült, ám egy allergiás betegség miatt nem viselhetett hosszú ideig gumikesztyűt, így le kellett mondania a műtétekről. Ez az akadály azonban új irányt adott az életének – toxikológusként, majd mentőorvosként találta meg igazi hivatását. Az elmúlt években többször is felkérték egészségügyi miniszternek, ám minden alkalommal visszautasította a politikai szerepvállalást. Ő mindig a betegeket, a fiatalokat és a társadalom egészségét tartotta szem előtt. Most, hogy búcsút int a szolgálatnak, egy korszak zárul le – de az üzenete, a példája és a hangja biztosan velünk marad.