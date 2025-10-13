október 13., hétfő

Baleset

1 órája

Zebrán gázoltak el egy gyalogost, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba

Címkék#gyalogos#zebra#gázolás

Teol.hu

Október 11-én, szombaton este, hét óra körül egy autós közlekedett a Béri Balogh Ádám utcában a Wesselényi utca irányából a Május 1. utca irányába. Haladása során a Szent Györgyi Albert utca kereszteződésénél, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen elütötte az előtte jobbról áthaladó gyalogost. 

A zebrán ütötték el a szekszárdi nőt (Fotó: police.hu)

A helyi asszony súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az elgázolt nő súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett (Fotó: police.hu)

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
