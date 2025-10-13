Baleset
1 órája
Zebrán gázoltak el egy gyalogost, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba
Október 11-én, szombaton este, hét óra körül egy autós közlekedett a Béri Balogh Ádám utcában a Wesselényi utca irányából a Május 1. utca irányába. Haladása során a Szent Györgyi Albert utca kereszteződésénél, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen elütötte az előtte jobbról áthaladó gyalogost.
A helyi asszony súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
