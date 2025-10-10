16 perce
Elfeledett történetek nyomában – Bonyhád adott otthont az első Dél-dunántúli Zsidó Konferenciának (galéria)
Több mint hatvan résztvevővel zajlott Bonyhádon az első konferencia, amely a Dél-Dunántúl zsidó lakosságának történetét és kulturális örökségét dolgozta fel.
Kedden rendezték meg Bonyhádon, a Völgységi Múzeumban az első Dél-Dunántúli Kisvárosok és Falvak Zsidóságának Története Konferenciát. Az eseményt Bonyhád város polgármestere, Filóné Ferencz Ibolya, valamint dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója nyitották meg.
Zsidó élet a Dél-Dunántúli Kisvárosokban
A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a dél-dunántúl kisvárosok és falvak zsidó lakosságának gazdag és sokszínű történetét, amely három megye öt különböző településének életén keresztül adott mélyebb betekintést. A résztvevők megismerkedhettek többek között a bonyhádi zsidó közösség mindennapjaival és kihívásaival, a szigetvári elemi népiskola izgalmas múltjával, az első izraelita telefontulajdonosok történetével Bonyhádon, valamint a Tamási zsidó közösség életével is.
Elfeledett történetek nyomában – Bonyhád adott otthont az első Dél-dunántúli Zsidó KonferenciánakFotók: Máté Réka
Abszolút sikeresnek mondhatom a tegnapi konferenciát. A 66 meghívott résztvevő, az előadókat és a szervezőket nem számítva, széles körű érdeklődést mutat egy eddig elfeledett etnikum iránt. Ez volt az első ilyen rendezvény, de már most tervben van a második, amit 2026 őszén Marcaliban tartunk majd. Ezúttal az észak-dunántúli kisvárosokat és kisebb településeket is bevonjuk, hiszen érdekes különbségek és hasonlóságok figyelhetők meg a települések és régiók között
– emelte ki Farkas István Gergő a Völgységi Múzeum igazgatója.
A szakmai beszélgetéseken a résztvevők mélyebb történelmi tudásra és kulturális kapcsolódásokra tettek szert, ami jelentősen gazdagította a régió múltjának megértését. Emellett a bonyhádi Honismereti Kör is érdekes, előremutató kérdéseivel emelte az esemény színvonalát, emelett a múzeum is támogatást kapott, hogy az esemény anyagából nyomtatott konferencia kötet készüljön – tette hozzá a múzeum igazgatója, Farkas István Gergő.