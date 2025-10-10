Elfeledett történetek nyomában – Bonyhád adott otthont az első Dél-dunántúli Zsidó Konferenciának (galéria)

Kedden rendezték meg Bonyhádon, a Völgységi Múzeumban az első Dél-Dunántúli Kisvárosok és Falvak Zsidóságának Története Konferenciát. Az eseményt Bonyhád város polgármestere, Filóné Ferencz Ibolya, valamint dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója nyitották meg.

Fotó: Mate Reka

Zsidó élet a Dél-Dunántúli Kisvárosokban

A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a dél-dunántúl kisvárosok és falvak zsidó lakosságának gazdag és sokszínű történetét, amely három megye öt különböző településének életén keresztül adott mélyebb betekintést. A résztvevők megismerkedhettek többek között a bonyhádi zsidó közösség mindennapjaival és kihívásaival, a szigetvári elemi népiskola izgalmas múltjával, az első izraelita telefontulajdonosok történetével Bonyhádon, valamint a Tamási zsidó közösség életével is.