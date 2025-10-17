Hálás az alelnök
2 órája
Zsikó Zoltán köszönetet mondott a Facebookon
„Köszönöm mindenkinek, hogy már több mint 4000-en követik oldalamat, ezzel munkámat! Ez a bizalom és figyelem hatalmas megtiszteltetés!” – írta a közösségi oldalon a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke.
„Hiszem, hogy együtt, párbeszéddel és kitartó munkával tovább építhetjük Tolna vármegyét!” – tette hozzá.
