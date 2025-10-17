október 17., péntek

Hálás az alelnök

1 órája

Zsikó Zoltán köszönetet mondott a Facebookon

Címkék#Zsikó Zoltán#Tolna Vármegye Közgyűlés#Tolna Vármegye Önkormányzat#Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlés

Teol.hu

„Köszönöm mindenkinek, hogy már több mint 4000-en követik oldalamat, ezzel munkámat! Ez a bizalom és figyelem hatalmas megtiszteltetés!” – írta a közösségi oldalon a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke. 

„Hiszem, hogy együtt, párbeszéddel és kitartó munkával tovább építhetjük Tolna vármegyét!” – tette hozzá.

 

