Minden település részesül a támogatásból – milliók érkeznek a falvakba is (videóval)

Újabb lépést tettek a Kaposmentén a térség átfogó fejlesztése érdekében. – A Versenyképes Járások Program keretében benyújtandó 250 millió forintos össztámogatású pályázatokhoz a társulás minden tagtelepülése elhozta saját fejlesztési tervét, ezek alapján pedig kidolgozzuk a következő időszak támogatási igényeit – mondta el Pintér Szilárd, a Kaposmenti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás elnöke.

250 millió forint fejlesztésre – minden település részesül támogatásban. Fotó: Ruip Gergő

250 millió forint a támogatási keret

A 250 millió forintos támogatási keretből 125 millió forint Dombóváron marad, míg a fennmaradó 125 milliót két részben osztották szét a kisebb települések között. Az összeg felét – 62,5 millió forintot – egyenlő arányban kapták meg a községek, a másik felét pedig lakosságszám alapján. Ennek a rendszernek köszönhetően még a legkisebb település is több mint 4 millió forint fejlesztési forráshoz jutott.