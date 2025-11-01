2 órája
Minden település részesül a támogatásból – milliók érkeznek a falvakba is (videóval)
Mindenki jól járt a Kaposmenti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás legújabb támogatási körében. A térség települései közösen osztoznak a 250 millió forintos keretösszegen. A cél változatlan – élhetőbb falvak, fejlettebb infrastruktúra, biztonságosabb mindennapok.
Újabb lépést tettek a Kaposmentén a térség átfogó fejlesztése érdekében. – A Versenyképes Járások Program keretében benyújtandó 250 millió forintos össztámogatású pályázatokhoz a társulás minden tagtelepülése elhozta saját fejlesztési tervét, ezek alapján pedig kidolgozzuk a következő időszak támogatási igényeit – mondta el Pintér Szilárd, a Kaposmenti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás elnöke.
250 millió forint a támogatási keret
A 250 millió forintos támogatási keretből 125 millió forint Dombóváron marad, míg a fennmaradó 125 milliót két részben osztották szét a kisebb települések között. Az összeg felét – 62,5 millió forintot – egyenlő arányban kapták meg a községek, a másik felét pedig lakosságszám alapján. Ennek a rendszernek köszönhetően még a legkisebb település is több mint 4 millió forint fejlesztési forráshoz jutott.
A benyújtandó projektek széles spektrumot fednek le: a közlekedésbiztonság javításától a közszolgáltatások fejlesztésén át a zöld- és közterületek fenntartásához szükséges beruházásokig, valamint eszközbeszerzésekig sokféle célkitűzést tartalmaznak. A döntéshozók számára kiemelten fontos volt, hogy ne csak a központi város, hanem a teljes társulás részesüljön a támogatásból, ezzel is erősítve a térségi kohéziót.
Közös célunk a Kaposmenti térség fejlesztése, és az itt élő emberek életminőségének javítása. Ezt a törekvést segíti a magyar kormány által meghirdetett Versenyképes Járások Program is
– hangsúlyozta Vizin Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke.