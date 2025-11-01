A bonbonos dobozban rejlik a hosszú élet titka

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte az önkormányzat nevében Kern Jánosnét (Kerti Katalin) Nagy Balázs alpolgármester és Mezősi Árpád önkormányzati képviselő.

Nagy Balázs és Mezősi Árpád köszöntötték Kern Jánosné Kató nénit

Fotó: Molnár Gyula

Unokái, dédunokái is ünneplik

Kató néni 1935. október 25-én született Pakson. Az általános iskola elvégzése után Hőgyészre jelentkezett az óvónőképzőbe, de a túljelentkezés miatt elsőre nem vették fel. Egy éves gyors- és gépíró tanfolyam elvégzése után azonban felvételt nyert, és 1954-ben végzett. A paksi III. számú óvodában kezdett dolgozni. Kern Jánossal, aki évtizedeken át fizika-kémia szakos tanárként tanított a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban, 1957-ben kötöttek házasságot. Egy fiuk, Zoltán és egy lányuk, Aida született. Három fiú és egy lányunokája, illetve most már nyolc dédunokája van.

Kern Jánosné Kató néni. Fotó: Molnár Gyula

Édes élet, hosszú élet

Kató néni 1990-ben a Kereszt utcai óvodából ment nyugdíjba, ahol 36 évig dolgozott. Férjét 1996-ban veszítette el, utána a lányáékhoz költözött. Szeret olvasni, a hosszú élet titkának pedig az édes életet tartja, mert nagyon kedveli az édességeket.