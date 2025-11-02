A hősök emléke előtt tisztelegtek Szekszárdon

Halottak napja alkalmából protokollmentes megemlékezést tartottak október 31-én délelőtt a szekszárdi alsóvárosi temetőben. A jelenlévők főhajtással és mécsesgyújtással emlékeztek azokra, akik a hazáért és közösségükért áldozatot hoztak.

Dr. Fusz György és Berlinger Attila mécseseket helyeznek el az emlékműnél

Fotó: Makovics Kornel

A megemlékezésen részt vett Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, dr. Fusz György alpolgármester, Szabó Zoltán, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese, dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Kucsik Péter, a Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. Területvédelmi Ezred 69. vitéz Horváth József Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, valamint Tálosi Zoltán, a szekszárdi Baka Múzeum egyik alapítója és vezetője.

A résztvevők a katonasíroknál, valamint az első és második világháborús emlékműveknél helyezték el a tiszteletadás virágait, méltó, bensőséges hangulatban hajtva fejet az elesettek emléke előtt.