1 órája
Jó hír az itt lakóknak! Már nem sokáig kell ezen a rossz úton közlekedniük
A Május 1. és a Jámbor Pál utcák közötti szakasz felújításának első lépéseként elkezdődött a tervezés.
Az út és a közmű felújítása valósulhat meg Pakson, a Virág utcában a Május 1. és a Jámbor Pál utcák közötti szakaszon, amely mostanra rendkívül rossz állapotba került. Horváth Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője a TelePaks-nak nyilatkozva elmondta, hogy a projekt tervezése elindult, az erről szóló szerződést aláírták. Tizenhárommillió forintból, kilencven napos határidővel elkészülnek a részletes kalkulációk, koncepciók.
Amennyiben a jövő évi költségvetésben biztosítani tudja a kivitelezés több száz millió forintos költségeit az önkormányzat, úgy 2026-ban elkezdődhet a munka.