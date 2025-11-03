november 3., hétfő

Több száz millióba kerülne

1 órája

Jó hír az itt lakóknak! Már nem sokáig kell ezen a rossz úton közlekedniük

Címkék#TelePaks#Jámbor Pál utca#útfelújítás

A Május 1. és a Jámbor Pál utcák közötti szakasz felújításának első lépéseként elkezdődött a tervezés.

Révészné Hanol Erzsébet

Az út és a közmű felújítása valósulhat meg Pakson, a Virág utcában a Május 1. és a Jámbor Pál utcák közötti szakaszon, amely mostanra rendkívül rossz állapotba került. Horváth Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője a TelePaks-nak nyilatkozva elmondta, hogy a projekt tervezése elindult, az erről szóló szerződést aláírták. Tizenhárommillió forintból, kilencven napos határidővel elkészülnek a részletes kalkulációk, koncepciók.

Ha lesz hozzá forrás, jövőre megvalósulhat az útszakasz felújítása
Forrás: TelePaks

Amennyiben a jövő évi költségvetésben biztosítani tudja a kivitelezés több száz millió forintos költségeit az önkormányzat, úgy 2026-ban elkezdődhet a munka.

 

