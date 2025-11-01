november 1., szombat

Marianna névnap

10°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betegellátás

26 perce

Újabb értékes adománnyal segítette a Rotary Club Szekszárd a kórházat

Címkék#Tolna Vármegyei Balassa János Kórház#Rotary Club Szekszárd#adomány

A nehezen, vagy egyáltalán nem mobilizálható betegeknek és az őket ápoló személyzetnek egyaránt segítséget nyújtanak az új eszközök, amelyekkel a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház nemrégiben gyarapodott. Az adomány a Rotary Club Szekszárdnak köszönhetően érkezett.

Révészné Hanol Erzsébet

A Rotary Club Szekszárd és a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház kapcsolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Ennek az együttműködésnek köszönhetően most újabb adományokkal gyarapodott az intézmény a Rotary Club Szekszárd belga partnerének közreműködésével – számolnak be róla a kórház honlapján.

A kórház vezetése és a Rotary Club Szekszárd tagjai az egyik adományággyal
A kórház vezetése vette át az adományt a Rotary Club Szekszárd tagjaitól
Forrás: Tolna Vármegyei Balassa János Kórház

Több kórházi osztály részesült az adományból

A napokban érkeztek meg a közel egymillió forint értékű eszközök – huszonhárom mechanikus és elektromos ágy, huszonnégy éjjeliszekrény, valamint várótermi padok, egészségügyi segédeszközök, tolószékek és kezelőszékek –, amelyek a Balassa János Betegápolásért Alapítványán keresztül kerültek az intézményhez. 

A kórház több osztálya, az Ortopédia, a II-es Belgyógyászat, a Krónikus Belgyógyászat, valamint a Traumatológia és a Szemészeti Osztály is részesült az adományból, amelyekkel együtt mostanra több mint száz olyan betegágy található az intézményben, melyeket a Rotary Club Szekszárdnak köszönhetnek

 – mondta Kis Zoltán főigazgató. Hozzátette: az ágyak és az egyéb eszközök óriási segítséget jelentenek a nehezen, vagy egyáltalán nem mobilizálható betegeknek és az őket ápoló személyzetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu