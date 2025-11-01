Újabb értékes adománnyal segítette a Rotary Club Szekszárd a kórházat

A Rotary Club Szekszárd és a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház kapcsolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Ennek az együttműködésnek köszönhetően most újabb adományokkal gyarapodott az intézmény a Rotary Club Szekszárd belga partnerének közreműködésével – számolnak be róla a kórház honlapján.

A kórház vezetése vette át az adományt a Rotary Club Szekszárd tagjaitól

Forrás: Tolna Vármegyei Balassa János Kórház

Több kórházi osztály részesült az adományból

A napokban érkeztek meg a közel egymillió forint értékű eszközök – huszonhárom mechanikus és elektromos ágy, huszonnégy éjjeliszekrény, valamint várótermi padok, egészségügyi segédeszközök, tolószékek és kezelőszékek –, amelyek a Balassa János Betegápolásért Alapítványán keresztül kerültek az intézményhez.

A kórház több osztálya, az Ortopédia, a II-es Belgyógyászat, a Krónikus Belgyógyászat, valamint a Traumatológia és a Szemészeti Osztály is részesült az adományból, amelyekkel együtt mostanra több mint száz olyan betegágy található az intézményben, melyeket a Rotary Club Szekszárdnak köszönhetnek

– mondta Kis Zoltán főigazgató. Hozzátette: az ágyak és az egyéb eszközök óriási segítséget jelentenek a nehezen, vagy egyáltalán nem mobilizálható betegeknek és az őket ápoló személyzetnek.