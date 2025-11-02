Aranylevelek között: Tevel csendje halottak napján

A teveli temetőben késő őszi, már kissé bágyadt fény tölti ki a sírok közötti teret. A frissen hullott, aranyszínű falevelek és a színpompás krizantémok együtt rajzolják meg az emlékezés hangulatát. Rendezett, nyugalmas minden.

Fotó: Rónai Gábor

Amíg ezen a világon vagyunk, magunkban hordozzuk szeretteinket. Sokszor, mintha éreznénk is, velünk vannak. De mindez olyan illékony, mire utánanyúlnánk, már ott sincs. Ezért is van szükségünk a kézzelfoghatóra: egy helyre, amelyet gondozhatunk, ahová kisétálhatunk, ahol a sírkőbe suttogva elmondhatjuk mindazt, aminek már nincs hallgatója, de a sírnál mégis meghallgatásra talál. Mintha a temető egy titokzatos kapocs lenne, amolyan kapu féle, élet és halál között.

Galériánkban Tevel arcát mutatjuk halottak napján, az őszi délután csendjében.