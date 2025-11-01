1 órája
Pár év múlva nem lesz szőlő? Az aranyszínű sárgaságra nem lehet legyinteni
Nagyszabású szakmai rendezvényt tartottak a múlt hét elején Szekszárdon, három borvidék szőlőtermelőinek, borászainak. A tájékoztató fórum témája az aranyszínű sárgaság volt. A kiváló szakemberek arra kerestek választ, hogyan lehetne védekezni a betegség ellen, mi várható a jövőben és mi a teendője a gazdálkodóknak és mi a jelenlegi helyzet.
Megtelt érdeklődőkkel a múlt hét elején Szekszárdon a Tudásközpont, amikor a Szekszárdi Hegyközség és a Szekszárdi Borvidék szervezésében szakmai fórumra hívta a szőlősgazdákat. A téma a szőlő halálos betegsége, az aranyszínű sárgaság volt.
Az aranyszínű sárgaság ellen eredményesen csak összefogással lehet fellépni
Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke köszöntötte az érdeklődőket, aki megjegyezte, sok gazda csak legyint, amikor az aranyszínű sárgaság veszélyeiről beszélnek. Nekik azt tanácsolta, menjenek el Zalába, ahol már több ültetvényt kénytelenek voltak kivágni a gazdák a betegség miatt.
– Sajnos, aki nem védekezik – egyre több a műveletlen szőlőültetvény is – tönkreteszi a többi termelő munkáját is. Úgy tűnik, megállíthatatlanul terjed ez a betegség, és ha felelőtlenül állunk hozzá, pár év múlva nem lesz szőlőnk – mondta a HNT elnöke.
Az uniós szabályok több rovarirtó készítményt évekkel ezelőtt betiltottak, így lesz amit újra engedélyeztetni kell , mondta Frittmann János.
Emellett fel kell számolni a műveletlen ültetvényeket és törvénymódosításokra is számítani kell. Sajnos a drónnal történő permetezések nem hatékonyak. Minden borvidéken egységes intézkedésre lesz szükség, csak társadalmi összefogás segíthet abban, hogy megállítsuk a betegség terjedését.
Az antibakteriális szerek nem hatékonyak, metszőollóval viszont nem terjed
Molnár Ákos volt a következő előadó, aki a HNT Szőlészeti szekciójának az elnöke, egyben soproni szőlőtermelő, aki szaporítóanyag készítésével is foglalkozik. Úgy mutatkozott be, hogy ő is fitoplazma (az aranyszínű sárgaság sejtfal nélküli baktériuma) károsult. Egy 14 éves ültetvényt – zenit szőlővel – kellett kivágniuk. Észak-Olaszországban annak idején a szőlőültetvények 40 százalékát kellett a betegség miatt felszámolni.
A legfontosabb információ, amit az előadó átadott: a betegség soha nem fog eltűnni, de korlátok közé lehet szorítani. Az antibakteriális szerek nem hatékonyak ellene, a szőlőtőke háncsszöveteiben élnek. Fertőzött szaporítóanyaggal terjed, kabócák viszi át egyik tőkéről a másikra a betegséget. Metszőollóval, szőlőkombájnnal viszont nem terjed. Emberi egészségre, a borra semmilyen hatása nincs. A muskotályos szőlők kevésbé fogékonyak. Tünetei több szőlőbetegséggel összekeverhetők.
Franciaországban jelent meg először, az '50-es években. Hazánkban 2013-ban észlelték először Zala megyében, Lenti körzetében, azóta évről évre terjedt.
A kabóca nem túl szapora, évente egy nemzedéke van. A lárvák májusban kelnek, júliustól szeptemberig aktívak, ekkor van tömeges rajzás. Védekezni ellenük májustól kell. Napközben elbújnak, késő délutáni órákban aktívak. A fertőzés lappangási ideje 10 - 45 nap. Sárga alapú csapdákat érdemes kihelyezni, azon jól látszanak.
A kártalanítás alapja az, ha a termelő együttműködött a hatósággal
Németh Judit, Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály osztályvezetője a hatósági tapasztalatokat foglalta össze. 2004 óta a növényvédelmi felügyelők járják a megye ültetvényeit, levélmintákat véve. Első találkozásuk tünetes tőkével 2021-ben volt, Dunaszentgyörgy határában egy elhanyagolt ültetvényen. Majd 2023. december 1-én egy zombai ültetvényen. Ekkor kijelölték a puffer zónát három kilométeres körzetben és elrendelték a növényegészségügyi zárlatot Zomba, Kakasd, Harc és Szekszárdot érintve. Idén a borvidékről 158 levélmintát küldtek a Nébih laborba, két újabb fertőzött területet találtak. Szemlecsoportok alakultak, akiknek a tagjai sok ültetvényt átnéztek.
Az osztályvezető elmondta, ha arra kerül a sor, az ültetvény felszámolási eljárását a hegybíró végzi. Elrendelt kivágás esetén a kártalanítás alapja az, ha az érintett termelő együttműködött a növényvédelmi hatósággal.