Pár év múlva nem lesz szőlő? Az aranyszínű sárgaságra nem lehet legyinteni

– Sajnos, aki nem védekezik – egyre több a műveletlen szőlőültetvény is – tönkreteszi a többi termelő munkáját is. Úgy tűnik, megállíthatatlanul terjed ez a betegség, és ha felelőtlenül állunk hozzá, pár év múlva nem lesz szőlőnk – mondta a HNT elnöke.

Az uniós szabályok több rovarirtó készítményt évekkel ezelőtt betiltottak, így lesz amit újra engedélyeztetni kell , mondta Frittmann János.

Emellett fel kell számolni a műveletlen ültetvényeket és törvénymódosításokra is számítani kell. Sajnos a drónnal történő permetezések nem hatékonyak. Minden borvidéken egységes intézkedésre lesz szükség, csak társadalmi összefogás segíthet abban, hogy megállítsuk a betegség terjedését.

Nagy volt az érdeklődés az aranyszínű sárgaságról szóló téma iránt Szekszárdon

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Az antibakteriális szerek nem hatékonyak, metszőollóval viszont nem terjed

Molnár Ákos volt a következő előadó, aki a HNT Szőlészeti szekciójának az elnöke, egyben soproni szőlőtermelő, aki szaporítóanyag készítésével is foglalkozik. Úgy mutatkozott be, hogy ő is fitoplazma (az aranyszínű sárgaság sejtfal nélküli baktériuma) károsult. Egy 14 éves ültetvényt – zenit szőlővel – kellett kivágniuk. Észak-Olaszországban annak idején a szőlőültetvények 40 százalékát kellett a betegség miatt felszámolni.