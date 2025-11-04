50 perce
Az emlékezés lángjai lobbantak fel a szekszárdi éjszakában (képgalériával)
Még pislákolt néhány mindenszentekkor, halottak napján gyújtott gyertya a temetőkben, amikor kedden új kicsi lángok lobbantak Szekszárdon, a Szent István téren, az 56-os szobornál.
A város polgármestere, Berlinger Attila, képviselők és szekszárdi lakosok gyújtottak együtt mécsest, lobbantva az emlékezés parányi tüzét. Így emlékeztek arra a szomorú napra, amellyel véget ért az alig két hétig tartó boldog korszak, amikor egy ország úgy hitte, hogy eljön az új világ.
Voltak harcok, ledőltek elnyomók szobrai, lengett mindenütt a lyukas zászló, összefogott az ország. De sajnos nem tartott soká, mert november negyedikén hajnalban megindultak a keletről jött szovjet csapatok, megkezdődött a Forgószél hadművelet, s az orosz tankok letiporták a forradalmat. Megkezdődött a számonkérés, a bosszú korszaka, megteltek börtönök, szaporodtak a névtelen sírok, s el kellett teljen még néhány évtizednek, hogy újra magára találjon a nemzet.
Nemzeti gyásznap – 1956 november 4-re emlékeztekFotók: Mártonfai Dénes
Kedden este 56 októberének, a forradalomnak, szabadságharcnak szomorú végére, november negyedikére emlékeztek a szekszárdiak. Mécseseket gyújtottak, s tették az emlékezés lángjait a Csíkszentmihályi Róbert alkotta, fájdalmat, ugyanakkor hősiességet és szabadságvágyat is kifejező szobor talapzatára. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá az 1956-os forradalom leverésének napját.