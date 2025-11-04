Az emlékezés lángjai lobbantak fel a szekszárdi éjszakában (képgalériával)

A város polgármestere, Berlinger Attila, képviselők és szekszárdi lakosok gyújtottak együtt mécsest, lobbantva az emlékezés parányi tüzét. Így emlékeztek arra a szomorú napra, amellyel véget ért az alig két hétig tartó boldog korszak, amikor egy ország úgy hitte, hogy eljön az új világ.

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere helyez el mécsest az emlékműnél

Fotó: Denes Martonfai

Voltak harcok, ledőltek elnyomók szobrai, lengett mindenütt a lyukas zászló, összefogott az ország. De sajnos nem tartott soká, mert november negyedikén hajnalban megindultak a keletről jött szovjet csapatok, megkezdődött a Forgószél hadművelet, s az orosz tankok letiporták a forradalmat. Megkezdődött a számonkérés, a bosszú korszaka, megteltek börtönök, szaporodtak a névtelen sírok, s el kellett teljen még néhány évtizednek, hogy újra magára találjon a nemzet.