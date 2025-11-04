november 4., kedd

November 4.

23 perce

Az emlékezés lángjai lobbantak fel a szekszárdi éjszakában (képgalériával)

Címkék#1956#1956-os forradalom#Berlinger Attila

Még pislákolt néhány mindenszentekkor, halottak napján gyújtott gyertya a temetőkben, amikor kedden új kicsi lángok lobbantak Szekszárdon, a Szent István téren, az 56-os szobornál.

Szepesi László

A város polgármestere, Berlinger Attila, képviselők és szekszárdi lakosok gyújtottak együtt mécsest, lobbantva az emlékezés parányi tüzét. Így emlékeztek arra a szomorú napra, amellyel véget ért az alig két hétig tartó boldog korszak, amikor egy ország úgy hitte, hogy eljön az új világ.

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere helyez el mécsest az emlékműnél
Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere helyez el mécsest az emlékműnél
Fotó: Denes Martonfai

Voltak harcok, ledőltek elnyomók szobrai, lengett mindenütt a lyukas zászló, összefogott az ország. De sajnos nem tartott soká, mert november negyedikén hajnalban megindultak a keletről jött szovjet csapatok, megkezdődött a Forgószél hadművelet, s az orosz tankok letiporták a forradalmat. Megkezdődött a számonkérés, a bosszú korszaka, megteltek börtönök, szaporodtak a névtelen sírok, s el kellett teljen még néhány évtizednek, hogy újra magára találjon a nemzet.

Nemzeti gyásznap – 1956 november 4-re emlékeztek

Fotók: Mártonfai Dénes

Kedden este 56 októberének, a forradalomnak, szabadságharcnak szomorú végére, november negyedikére emlékeztek a szekszárdiak. Mécseseket gyújtottak, s tették az emlékezés lángjait a Csíkszentmihályi Róbert alkotta, fájdalmat, ugyanakkor hősiességet és szabadságvágyat is kifejező szobor talapzatára. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá az 1956-os forradalom leverésének napját.

 

