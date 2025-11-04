Eltűnnek a bankpénztárak? Történelmi fordulat jöhet a magyar bankolásban

november 4., kedd

A magyarok bankolási szokásai látványosan átalakulnak. Ma már több pénzt fizetünk be automatákon, mint bankpénztáraknál, így néhány év és a klasszikus pénztári ügyintézés akár teljesen eltűnhet a fiókokból.

Keresztes Klaudia

2025 második negyedévében új rekordot döntött a hazai pénzforgalom: mindössze három hónap alatt több mint ezermilliárd forintot fizettek be a magyar ügyfelek az ATM-ekbe – derül ki a biztosdontes.hu adataiból. A készpénzbefizetések értéke egy év alatt 10,6 százalékkal, darabszáma pedig 5,4 százalékkal emelkedett. Az automatás befizetés mára a mindennapi bankolás természetes része lett, nem külön szolgáltatás, ennek következtében a bankpénztárak forgalma látványosan visszaesett.

készpénzfelvétel
A jövő év januárjától könnyebb lesz a nyugdíjasok élete.  A változások: ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények, nagy segítséget jelentenek majd
Forrás:  MW/illusztráció

A bankpénztárak szerepe visszaszorul

Az elmúlt években gyökeresen átalakult, hogyan kezelik a magyarok a készpénzüket. Míg 2018-ban a befizetéseknek csupán 14 százaléka történt automatán keresztül, ma már tízből hét befizetés az ATM-ekben zajlik. Az arány értékben még látványosabban nőtt: az automaták részesedése 4,7 százalékról 31 százalékra emelkedett. „A bankfiókok pénztárai ma már főként a nagyobb összegű vállalati vagy kiemelt lakossági befizetéseket szolgálják ki” – mondta Gergely Péter, a biztosdontes.hu pénzügyi szakértője. Míg az átlagos ATM-befizetés 240 ezer forint, addig a pénztári befizetéseké 1,2–1,3 millió forint, ami jól mutatja, hogy a hétköznapi pénzforgalom már az automatákhoz költözött.

Az ATM-ek saját készpénzhálózattá váltak

A befizető automaták nemcsak pénzkiadó gépek, a befizetett összegek egy részét rövid időn belül más ügyfelek fel is vehetik.
Ma már a készpénzfelvételi tranzakciókban érintett összeg 43 százalékát teszi ki az ATM-ekbe korábban befizetett pénz, öt éve ez még 20 százalék alatt volt. Ez a folyamat jelentős költségcsökkenést hoz a bankrendszernek: kevesebb a készpénzszállítás, ritkább a bankfióki pénzkezelés, gyorsul a pénzkörforgás és olcsóbb lesz a szolgáltatás.

Régen, ha pénzt akartam befizetni, természetes volt, hogy sorszámot húzok, leülök, és türelmesen várok a pénztárnál, néha hosszú percekig, akár negyedórákat is. Ma már ez szinte elképzelhetetlen számomra. A rohanó hétköznapokban, amikor minden perc számít, egyszerűen nincs idő a sorban állásra. Most csak megállok egy automatánál, pár gombnyomás, bedobom a pénzt és már csippan is a telefonomon az SMS, hogy a befizetés megérkezett. Gyors, kényelmes és őszintén szólva nem is értem, hogyan csináltuk ezt régen másképp

 – hangsúlyozta Tóth Ivett, egy szekszárdi anyuka.

Csökken a készpénzfelvétel, nő a befizetés

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az ATM-es készpénzfelvételek száma 2022 óta folyamatosan csökken. A 2017-es csúcshoz képest ma már negyedével kevesebb készpénzfelvételt hajtanak végre a magyarok. Ugyanakkor az egy alkalommal felvett összeg nő, jelenleg átlagosan 110 ezer forintot vesznek fel, míg az egy befizetés átlagos értéke már meghaladta a 241 ezer forintot.

A trendet befolyásolhatja egy tervezett jogszabály-módosítás is, amely a havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét 150 ezerről 300 ezer forintra emelné, ez új lendületet adhat a készpénzforgalomnak.

 

