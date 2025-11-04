Eltűnnek a bankpénztárak? Történelmi fordulat jöhet a magyar bankolásban

2025 második negyedévében új rekordot döntött a hazai pénzforgalom: mindössze három hónap alatt több mint ezermilliárd forintot fizettek be a magyar ügyfelek az ATM-ekbe – derül ki a biztosdontes.hu adataiból. A készpénzbefizetések értéke egy év alatt 10,6 százalékkal, darabszáma pedig 5,4 százalékkal emelkedett. Az automatás befizetés mára a mindennapi bankolás természetes része lett, nem külön szolgáltatás, ennek következtében a bankpénztárak forgalma látványosan visszaesett.

Forrás: MW/illusztráció

A bankpénztárak szerepe visszaszorul

Az elmúlt években gyökeresen átalakult, hogyan kezelik a magyarok a készpénzüket. Míg 2018-ban a befizetéseknek csupán 14 százaléka történt automatán keresztül, ma már tízből hét befizetés az ATM-ekben zajlik. Az arány értékben még látványosabban nőtt: az automaták részesedése 4,7 százalékról 31 százalékra emelkedett. „A bankfiókok pénztárai ma már főként a nagyobb összegű vállalati vagy kiemelt lakossági befizetéseket szolgálják ki” – mondta Gergely Péter, a biztosdontes.hu pénzügyi szakértője. Míg az átlagos ATM-befizetés 240 ezer forint, addig a pénztári befizetéseké 1,2–1,3 millió forint, ami jól mutatja, hogy a hétköznapi pénzforgalom már az automatákhoz költözött.