„Félelem nélkül!” – Díjat kapott a magyar futball lázadója

Bognár György, a Paksi FC labdarúgócsapatának vezetőedzője Pro Urbe kitüntetésben részesült a város október 23-i ünnepségen. A pro licences edzői végzettséggel rendelkező, ötvenszeres korábbi magyar válogatott labdarúgót 2020-ban szerződtette az egyesület, és egy rövid megszakítástól eltekintve azóta vezeti az együttest. Ez idő alatt két Magyar Kupát, egy bajnoki ezüst- és egy bronzérmet nyert a csapat, amivel kivívta a jogot az UEFA nemzetközi tornáin, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában történő szereplésre, utóbbiban a 2024/2025-ös szezonban a selejtező play off körig, a 2025/2026-os szezonban pedig a harmadik selejtező fordulóig jutott a csapat, felülmúlva mindezzel a klub addigi legsikeresebb időszakát.

Bognár György Pro Urbe kitüntetést kapott a paksi önkormányzattól

Fotó: Molnár Gyula

Bognár György célja az volt, hogy egy jó csapatot építsen

A szakma döntése nyomán a 2023/2024-es és a 2024/2025-ös szezonban is az Év edzőjének választották Bognár Györgyöt, aki egyetért a paksi klubfilozófiával, miszerint csak magyar játékosokat igazolnak.

Amikor igent mondtam Haraszti Zsolt ügyvezető hívására, csak egy jó csapatot szerettem volna Pakson csinálni, nem gondolkoztam abban, hogy Magyar Kupát nyerjünk, nemzetközi kupákat játsszunk. De ahogy mondják, menet közben jön meg az étvágy, és elsősorban a vezetőknek, a játékosoknak köszönhetően meg tudtuk ugrani ezeket a lehetőségeket. Évek óta tényleg élcsapatnak számít a Paksi FC. A magam részéről szeretném ezt tartani, ameddig csak lehet

– határozta meg a jövőben célokat.

A vezetőedző az október 23-i ünnepségen vehette át a díjat Heringes Anita polgármestertől

Fotó: Molnár Gyula

Nemcsak a győzelem a fontos, hanem az is, hogy a közönség is jól szórakozzon

– Én kicsit másképp látom a futballt mint a szakmabeliek nagy része. Annak idején Verebes Józseftől az MTK-nál megtanultam, hogy egy dolgot nem szabad csinálni a futballpályán, amit úgy általában a sportban sem: félni – mondta. – Mi, magyarok úgy vagyunk a focival, hogy ha kikapunk, akkor „temetés” van, hogyha nyerünk, akkor meg „BL-t nyertünk”. Hát nem így van.

Franciaországban, a Toulonnál ivódott belém, hogy amikor kikapunk, akkor is ugyanaz a csapat vagyunk, és amikor nyerünk akkor is.

– Helyén kell kezelni a győzelmeket és a vereségeket is. Sőt, a kudarcokból lehet a legtöbbet tanulni. Hozzátartozik, hogy a közönség is jól szórakozzon a mérkőzéseken. Inkább nyerjünk 4–3-ra, mint 1–0-ra, és legyen értelme mindenkinek kijönni a stadionba. Alapvetően ebben a szemléletben gyökerezik, hogy félelem nélküli támadófocit játszunk. Úgy érzem, hogy a környezetem, az öltöző és a szurkolók is átvették ezt a filozófiát, és ez szerintem jó – összegzett.