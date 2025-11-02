november 2., vasárnap

Achilles névnap

22°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szépül a város

41 perce

Elárulták, mi épül a bonyhádi utcákon – hamarosan mindenki látni fogja!

Címkék#képviselő-testület#döntés#rendelet

A bonyhádi képviselő-testület legutóbbi ülésén egységben hozott döntéseket a város fejlődését szolgáló beruházásokról, intézményi fejlesztésekről és helyi rendeletekről.

Keresztes Klaudia

Bonyhád Város Önkormányzatának képviselő-testülete legutóbbi ülésén összesen húsz napirendi pontot tárgyalt. A felmerült ügyeket a képviselők részletesen áttekintették, a legfontosabb döntéseket pedig egyhangúlag, vita nélkül fogadták el.

A bonyhádi testületi ülés újabb városfejlesztési döntéseket hozott.
A bonyhádi testületi ülés újabb városfejlesztési döntéseket hozott.
Fotó: Mártonfai Dénes

Stabilitásról és felelős gazdálkodásról döntöttek a bonyhádi testületi ülésen

Az ülés egyik kiemelt témája a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata volt. Az önkormányzat nem vezet be új települési adót, és a meglévők mértékét sem emeli, ezzel is segítve a bonyhádi lakosokat és vállalkozásokat a jelenlegi gazdasági környezetben.

Városszépítő beruházások

Az ülésen több helyi fejlesztés is napirendre került. A Szent Imre utca 2. szám alatti társasház homlokzatfelújításának előre nem látható munkái miatt többletköltség keletkezett, amelynek fedezetét a testület most jóváhagyta.
Ezzel párhuzamosan döntés született a Perczel kert 10. szám alatti társasház előtti járdaszakasz felújításáról is – a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek.

A Majos I. utca 30. szám előtti buszmegálló is megújul: lecserélik az elavult várót, a hidegebb idő beállta előtt elkészül az új megálló.

Fejlesztések az oktatás és a szociális ellátás területén

A testület döntött a PSEG Általános Iskola felújításáról is. Emellett újabb lépés történt az Idősek Otthona fejlesztése felé: a városvezetés továbbra is elkötelezett abban, hogy bővítse az ellátás férőhelyeit és korszerűsítse az infrastruktúrát.

Filóné Ferencz Ibolya polgármester az ügy kapcsán bizakodóan nyilatkozott:

Hamarosan megszületik a kormányzat pozitív döntése, ami nagyon nagy lépést jelent az ügyben

 – mondta. A tervek szerint a három önkormányzati tulajdonú épület átalakításával és korszerűsítésével közel 60 férőhely válik elérhetővé a város időskorú lakói számára. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu