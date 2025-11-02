41 perce
Elárulták, mi épül a bonyhádi utcákon – hamarosan mindenki látni fogja!
A bonyhádi képviselő-testület legutóbbi ülésén egységben hozott döntéseket a város fejlődését szolgáló beruházásokról, intézményi fejlesztésekről és helyi rendeletekről.
Bonyhád Város Önkormányzatának képviselő-testülete legutóbbi ülésén összesen húsz napirendi pontot tárgyalt. A felmerült ügyeket a képviselők részletesen áttekintették, a legfontosabb döntéseket pedig egyhangúlag, vita nélkül fogadták el.
Stabilitásról és felelős gazdálkodásról döntöttek a bonyhádi testületi ülésen
Az ülés egyik kiemelt témája a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata volt. Az önkormányzat nem vezet be új települési adót, és a meglévők mértékét sem emeli, ezzel is segítve a bonyhádi lakosokat és vállalkozásokat a jelenlegi gazdasági környezetben.
Városszépítő beruházások
Az ülésen több helyi fejlesztés is napirendre került. A Szent Imre utca 2. szám alatti társasház homlokzatfelújításának előre nem látható munkái miatt többletköltség keletkezett, amelynek fedezetét a testület most jóváhagyta.
Ezzel párhuzamosan döntés született a Perczel kert 10. szám alatti társasház előtti járdaszakasz felújításáról is – a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek.
A Majos I. utca 30. szám előtti buszmegálló is megújul: lecserélik az elavult várót, a hidegebb idő beállta előtt elkészül az új megálló.
Fejlesztések az oktatás és a szociális ellátás területén
A testület döntött a PSEG Általános Iskola felújításáról is. Emellett újabb lépés történt az Idősek Otthona fejlesztése felé: a városvezetés továbbra is elkötelezett abban, hogy bővítse az ellátás férőhelyeit és korszerűsítse az infrastruktúrát.
Filóné Ferencz Ibolya polgármester az ügy kapcsán bizakodóan nyilatkozott:
Hamarosan megszületik a kormányzat pozitív döntése, ami nagyon nagy lépést jelent az ügyben
– mondta. A tervek szerint a három önkormányzati tulajdonú épület átalakításával és korszerűsítésével közel 60 férőhely válik elérhetővé a város időskorú lakói számára.